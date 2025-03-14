استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شرق نابلس

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن وزارة الصحة، باستشهاد الشاب عمر عبد الحكيم داوود اشتية (21 عامًا)، عقب إطلاق الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحام البلدة، ما أدى لإصابته بالرأس، ووصفت إصابته بالحرجة، ونقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يعلن عن استشهاده.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، واندلعت خلالها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي بكثافة، والغاز السام المسيل للدموع، كما احتجزوا طفلاً في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال يدفع بقوات إلى مستوطنة حورشا
-
تحذير من إنعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بغزة
-
4 شهداء جراء قصف الاحتلال حي الزيتون بمدينة غزة
-
80 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في "الأقصى"
-
"حماس" تعلن موافقتها على مقترح تسلمته من الوسطاء لاستئناف المفاوضات
-
الاحتلال يشدد قيوده على وصول المصلين للأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
-
"هآرتس": طائرة عرفات الخاصة تقوم برحلات سرية
-
مستوطنون يحرقون منازل فلسطينيين جنوب نابلس