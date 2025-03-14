استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شرق نابلس

الوكيل الإخباري- استشهد شاب فلسطيني اليوم الجمعة متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام بلدة سالم شرق نابلس.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن وزارة الصحة، باستشهاد الشاب عمر عبد الحكيم داوود اشتية (21 عامًا)، عقب إطلاق الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحام البلدة، ما أدى لإصابته بالرأس، ووصفت إصابته بالحرجة، ونقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يعلن عن استشهاده.