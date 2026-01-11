الأحد 2026-01-11 01:06 م

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

الأحد، 11-01-2026 12:56 م

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني، صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد المواطن شاكر فلاح احمد الجعبري (58 عاما) برصاص الاحتلال في مدينة الخليل، واحتجاز جثمانه.


يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت النار، مساء أمس، صوب مركبة في منطقة "خلة حاضور" شرق الخليل، ما أدى لإصابة المواطن الجعبري، حيث قامت باعتقاله، دون أن تسمح لمركبات الإسعاف والمواطنين من الوصول إليه.

 
 


