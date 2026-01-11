استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني، صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد المواطن شاكر فلاح احمد الجعبري (58 عاما) برصاص الاحتلال في مدينة الخليل، واحتجاز جثمانه.