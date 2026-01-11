استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد المواطن شاكر فلاح احمد الجعبري (58 عاما) برصاص الاحتلال في مدينة الخليل، واحتجاز جثمانه.
يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت النار، مساء أمس، صوب مركبة في منطقة "خلة حاضور" شرق الخليل، ما أدى لإصابة المواطن الجعبري، حيث قامت باعتقاله، دون أن تسمح لمركبات الإسعاف والمواطنين من الوصول إليه.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يواصل خروقاته بغارات وقصف مدفعي على قطاع غزة
-
الأونروا: الأطفال في قطاع غزة يعيشون ظروفا مزرية
-
الاحتلال يفجر عربات مفخخة شمال قطاع غزة
-
ثلاثة شهداء ومصابون بقصف الاحتلال عددا من المناطق في قطاع غزة
-
الاحتلال يعزز قدراته في الضفة الغربية لتأمين المستوطنات الجديدة
-
وفاة رضيع في دير البلح بسبب البرد القارس
-
الصليب الأحمر الألماني: أوضاع الإمدادات في قطاع غزة مروعة وهي تتفاقم
-
14 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة