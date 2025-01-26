استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

وأصيب الغول خلال اقتحام قوات خاصة حي الجابريات ومحيط المخيم، تم نقله إلى مستشفى الاستشاري في رام الله ووصفت إصابته بالحرجة، ليعلن اليوم عن استشهاده.
وباستشهاد الغول يرتفع عدد الشهداء في جنين منذ بدء عدوان الاحتلال غير المسبوق عليها إلى 16 شهيدا، وعشرات الإصابات.
وقال محافظ جنين كمال أبو الرب، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال هدمت قرابة 20 منزلا في حارة الدمج بالمخيم، وهناك خشية من وجود شهداء تحت الأنقاض في ظل منع الاحتلال من دخول طواقم الإسعاف إلى المخيم لنقل الإصابات والبحث عن شهداء، مضيفا أن الاحتلال منع الصحفيين من تغطية جرائم الاحتلال في المخيم، وهدم المنازل ودمر الشوارع.
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