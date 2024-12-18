استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قصرة مساء الثلاثاء وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام.
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