 
الأربعاء 2024-12-18 08:37 م
 

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 18-12-2024 08:32 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، استشهاد أربعيني متأثرا بجروحٍ حرجة أصيب بها جراء إطلاق الاحتلال النار عليه، أمس في بلدة قصرة، جنوبي نابلس.اضافة اعلان


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قصرة مساء الثلاثاء وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام.
 
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