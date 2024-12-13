استشهاد فلسطيني من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال جنوب الخليل

وقال مدير مستشفى دورا الحكومي محمد ربعي، إن الشاب محمد أحمد حسين مسالمة (23 عاما) وصل إلى قسم الطوارئ دون أن تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياته، جراء إصابته برصاصة في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت عوا.
وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي صوب الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد الشاب مسالمة .
بترا
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد 10فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة
-
الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة
-
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة النصيرات
-
الاحتلال يعتقل نحو 50 فلسطينيا بالضفة خلال الأسبوع
-
أبو عبيدة يبارك العملية البطولية في القدس أمس
-
جيش الاحتلال يصدر أوامر بالإخلاء القسري لمربعات سكنية في غزة
-
استشهاد أخصائي العظام الوحيد في شمال قطاع غزة سعيد جودة