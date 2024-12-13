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استشهاد فلسطيني من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال جنوب الخليل

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 13-12-2024 09:30 م
الوكيل الإخباري-  استشهد اليوم الجمعة، شاب من ذوي الإعاقة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت عوا جنوب غرب مدينة الخليل.اضافة اعلان


وقال مدير مستشفى دورا الحكومي محمد ربعي، إن الشاب محمد أحمد حسين مسالمة (23 عاما) وصل إلى قسم الطوارئ دون أن تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياته، جراء إصابته برصاصة في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت عوا.

وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي صوب الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد الشاب مسالمة .

بترا
 
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