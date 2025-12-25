الخميس 2025-12-25 11:57 ص

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في غزة

غزة
غزة
الخميس، 25-12-2025 10:39 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد فلسطيني وأصيب آخرون صباح اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل الذهب ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

اضافة اعلان


كما أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في مخيّم حلاوة بجباليا شمالي قطاع غزة.


وشهدت مناطق شرق خانيونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم عمليات قصف للاحتلال بالقذائف المدفعية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صادرات الصناعات التعدينية تصل 61 دولة

عربي ودولي صادرات الصناعات التعدينية تصل 61 دولة

7777

فيديو منوع متداول: هكذا يمكنك الخروج بسيارتك بسهولة عند اصطفافها في مكان ضيّق

5غ5

فيديو منوع المقطع الأكثر تداولًا لفرحة هذا الصغير عندما ذهب لأول مرة ليشتري الخبز بمفرده

حاويات مستخدمة للاستيراد والتصدير في ميناء العقبة جنوبي الأردن.

اقتصاد محلي 394 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا

ف

فيديو منوع متداول: هكذا يحمي الأطباء أنفسهم ويستعدّون عند التعامل مع مريض يحمل مرضًا شديد العدوى والخطورة

غت

فيديو منوع متداول: في الدول الإسكندنافية، من الشائع ترك الأطفال الرُّضَّع ينامون في الخارج خلال الشتاء والثلوج

اةاةا

فيديو منوع متداول حول العالم: طريق نال تداولًا واسعًا بسبب غرابة تصميمه

5غ5

فيديو منوع مقطع بعنوان: جميع مشاكلنا امام هذا الطفل لاشيء



 






الأكثر مشاهدة