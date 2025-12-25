استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في غزة

كما أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في مخيّم حلاوة بجباليا شمالي قطاع غزة.
وشهدت مناطق شرق خانيونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم عمليات قصف للاحتلال بالقذائف المدفعية.
