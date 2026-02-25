الخميس 2026-02-26 12:00 ص

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

غزة
غزة
 
الأربعاء، 25-02-2026 11:50 م

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني وأصيب آخران مساء اليوم الأربعاء، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منطقة أبو العجين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت النار على مجموعة من المدنيين شرق دير البلح، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني في الأربعينيات من عمره وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

 
 


