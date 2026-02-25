استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت النار على مجموعة من المدنيين شرق دير البلح، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني في الأربعينيات من عمره وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
