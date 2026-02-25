استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب آخران مساء اليوم الأربعاء، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منطقة أبو العجين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

اضافة اعلان