استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في جباليا، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجراح.
كما أصيب مواطن برصاص الاحتلال في منطقة السلاطين في خانيونس جنوبي القطاع.
