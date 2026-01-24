السبت 2026-01-24 02:18 م

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة
غزة
 
السبت، 24-01-2026 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني وأصيب آخرون صباح اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف جباليا شمالي قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية، إن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في جباليا، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجراح.


كما أصيب مواطن برصاص الاحتلال في منطقة السلاطين في خانيونس جنوبي القطاع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

555

طب وصحة طريقة مبتكرة لإذابة اللحوم خلال 15 دقيقة.. هل هي آمنة؟

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تعمم بتنفيذ حملات توعية للطلبة بعدم الإلقاء العشوائي للنفايات

انمع

فن ومشاهير ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول "إلياس" في أستراليا - فيديو

علما روسيا وأوكرانيا.

عربي ودولي مصدر: استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا في أبوظبي

th

فن ومشاهير شائعة جديدة تطارد عادل إمام.. ونقيب الممثلين يكشف الحقيقة

جدار خرساني على الحدود العراقية السورية

عربي ودولي العراق: إنجاز 80% من الجدار الأسمنتي مع سوريا

ارشيفية

أخبار محلية التربية: 1.5 مليون طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني غدا

تعبيرية

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم



 






الأكثر مشاهدة