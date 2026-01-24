استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب آخرون صباح اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في جباليا، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجراح.