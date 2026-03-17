الثلاثاء 2026-03-17 06:56 م

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال شمال رام الله

الثلاثاء، 17-03-2026 10:48 ص
الوكيل الإخباري- أفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، باستشهاد الفتى سليم سامي سليم فقها (17 عاما)، وإصابة مواطن فلسطيني آخر بجروح متوسطة برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سنجل، شمال مدينة رام الله.اضافة اعلان


وبينت الهيئة في بيان، أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد فقها.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد قالت في وقت سابق إن "قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى إصابات قرب مفترق سنجل"، فيما أفادت مصادر بأن جيش الاحتلال يحتجز المصابين ويمنع الأهالي وطواقم الإسعاف الفلسطيني من الاقتراب من المكان.
 
 


