استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص مسيرة إسرائيلية شرق غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة مسيرة لجيش الاحتلال "كواد كوبتر" أطلقت النار تجاه مجموعة من المواطنين في منطقة الشعف بحي التفاح، مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.
