استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بنيران الاحتلال في غزة وخان يونس

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني، الجمعة، متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال في حي النصر غرب مدينة غزة.

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وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد الشاب وليد مجدي هنية متأثرا بجروحه التي أصيب بها في قصف محيط المجمع الإيطالي في حي النصر.