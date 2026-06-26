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استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بنيران الاحتلال في غزة وخان يونس

ن
أرشيفية
 
الجمعة، 26-06-2026 02:03 م

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني، الجمعة، متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال في حي النصر غرب مدينة غزة.

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وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد الشاب وليد مجدي هنية متأثرا بجروحه التي أصيب بها في قصف محيط المجمع الإيطالي في حي النصر.


وأضافت المصادر أن شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال صباح الجمعة، في محيط مقابر النمساوي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية نيران أسلحتها الرشاشة على المناطق الشرقية من خان يونس، مع قصف مدفعي.

 
 


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