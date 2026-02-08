الأحد 2026-02-08 12:23 م

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء قصف الاحتلال على بيت لاهيا شمال قطاع غزة

ب
أرشيفية
 
الأحد، 08-02-2026 11:30 ص

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب آخر صباح اليوم الأحد، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال قصفت بالقذائف المدفعية بلدة بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخر.

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية استجابة لرؤية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُطلق مشروع توثيق السردية الأردنية

توضيح هام من وزارة التربية حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

أخبار محلية توضيح هام من وزارة التربية حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

تعبيرية

طب وصحة التعرق المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية لمشكلة صحية خطيرة!

لمُستخدمي "غوغل ميت".. إليكم هذه الميزة الجديدة

تكنولوجيا لمُستخدمي "غوغل ميت".. إليكم هذه الميزة الجديدة

سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن

أخبار محلية سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يحاصر منزل أسير محرر في المنطقة الجنوبية من مدينة قلقيلية

شواحن الهواتف غير الأصلية.. لماذا عليكم تفاديها؟

تكنولوجيا شواحن الهواتف غير الأصلية.. لماذا عليكم تفاديها؟

ب

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء قصف الاحتلال على بيت لاهيا شمال قطاع غزة



 






الأكثر مشاهدة