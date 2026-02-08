استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء قصف الاحتلال على بيت لاهيا شمال قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال قصفت بالقذائف المدفعية بلدة بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخر.
