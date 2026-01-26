استشهاد فلسطيني وإصابة طفلة في غزة وخان يونس

وبحسب مصادر فلسطينية، أصيبت طفلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشاره غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع.
