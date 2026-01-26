الإثنين 2026-01-26 10:42 ص

استشهاد فلسطيني وإصابة طفلة في غزة وخان يونس

الإثنين، 26-01-2026 10:14 ص

الوكيل الإخباري- فلسطيني صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها شرقي مدينة غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، أصيبت طفلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشاره غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

 
 


