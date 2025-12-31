استشهاد فلسطيني وإصابة 6 بنيران الاحتلال واعتقال 19 في الضفة

وقالت الهيئة في بيان، إن طواقمها في محافظة نابلس تتابع استلام جثمان الشهيد قيس سامي جاسر علان (20 عاما)، الذي ارتقى بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه أثناء وجوده داخل مركبة على الطريق الواصل بين البلدتين.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت في وقت سابق بإصابة 4 مواطنين جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على مركبتهم في المكان ذاته، مشيرة إلى أن من بين الإصابات حالات وصفت بالخطيرة.
ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، لا سيما في القرى والبلدات الجنوبية، وسط استمرار الاقتحامات وإطلاق النار تجاه المواطنين ومركباتهم.
الى ذلك، أصيب فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم خلال اقتحام البلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شابين بالرصاص الحي نقلنا إلى مركز بلدية الظاهرية الطبي بعد مواجهات اندلعت وسط بلدة الظاهرية بعد اقتحامها.
كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 19 فلسطينيا بحملة مداهمات واقتحامات واسعة شنتها في مناطق متفرقة من الضفة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واقتحام عشرات المنازل والتنكيل بسكانها عبر احتجازهم لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية تحت الأمطار إلى جانب تنفيذ حملة اعتقالات واسعة.
