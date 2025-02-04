استشهاد فلسطيني وإصابة 8 جنود إسرائيليين بعملية إطلاق نار قرب طوباس

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إصابة 8 من جنود الاحتلال في عملية إطلاق النار، بينهم 2 على الأقل بحالة خطيرة و2 متوسطة و4 وصفت بالطفيفة، وسط فرض رقابة عسكرية على نشر المعلومات المتعلقة بهذه العملية.
ووصل المنفذ إلى الحاجز العسكري قرب تياسير، واقتحم موقعا عسكريا وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم، حيث أرسل الجيش الإسرائيلي قوات كبيرة إلى المنطقة التي تشهد عملية عسكرية إسرائيلية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية منذ عدة أيام.
ووفقا للقناة 13 الإسرائيلية، فإن عملية إطلاق النار وقعت على الحاجز العسكري الذي كان يشهد تجمعا لعدد من الجنود الإسرائيليين، فيما نقلت طائرات عسكرية اثنين من المصابين بحالة حرجة جدا لتلقي العلاج.
وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه مناطق الضفة، بما في ذلك طوباس، حملة عسكرية إسرائيلية واسعة، تركزت أخيرا على اقتحام المدن والقرى وحصار طولكرم وجنين.
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