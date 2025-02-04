استشهاد فلسطيني وإصابة 8 جنود إسرائيليين بعملية إطلاق نار قرب طوباس

الوكيل الإخباري- استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب عدد من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح متفاوتة، جراء عملية إطلاق نار نفذت صباح اليوم الثلاثاء، بالقرب من قرية تياسير شرق طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان



وأكدت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إصابة 8 من جنود الاحتلال في عملية إطلاق النار، بينهم 2 على الأقل بحالة خطيرة و2 متوسطة و4 وصفت بالطفيفة، وسط فرض رقابة عسكرية على نشر المعلومات المتعلقة بهذه العملية.



ووصل المنفذ إلى الحاجز العسكري قرب تياسير، واقتحم موقعا عسكريا وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم، حيث أرسل الجيش الإسرائيلي قوات كبيرة إلى المنطقة التي تشهد عملية عسكرية إسرائيلية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية منذ عدة أيام.



ووفقا للقناة 13 الإسرائيلية، فإن عملية إطلاق النار وقعت على الحاجز العسكري الذي كان يشهد تجمعا لعدد من الجنود الإسرائيليين، فيما نقلت طائرات عسكرية اثنين من المصابين بحالة حرجة جدا لتلقي العلاج.