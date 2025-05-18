استشهاد فلسطيني واصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال شمال غرب نابلس

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه، وإصابة آخرين في قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب نضال وائل عبد الكريم شغنوبي (16 عاما) برصاص الاحتلال، في قرية برقة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على ثلاثة شباب، وأصابتهم بجروح، واحتجزت أحدهم وتركته ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.



في حين، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شابين فلسطينيين (17 و13 عاما) بالرصاص الحي في اليد، ونقلتهما إلى المستشفى، وذلك عقب اقتحام الاحتلال لقرية برقة.

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