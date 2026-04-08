الأربعاء 2026-04-08 11:15 م

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

الأربعاء، 08-04-2026 08:33 م

الوكيل الإخباري-   استشهد صحفي وأصيب مدني، مساء اليوم الأربعاء؛ جراء استهداف مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي لسيارته على شارع الرشيد عند منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن المسيرة قصفت السيارة على شارع الرشيد غربي غزة، ما أسفر عن استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد وشاح وإصابة آخر، ما يرفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الشهداء في غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 262 منذ عام 2023.

 
 


gnews

