استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

الوكيل الإخباري- استشهد صحفي وأصيب مدني، مساء اليوم الأربعاء؛ جراء استهداف مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي لسيارته على شارع الرشيد عند منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

