استشهاد مسن برصاص مسيرة للاحتلال بمدينة غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن مواطنا (67 عام)، وهو نازح استشهد برصاصة في الصدر من طائرة مسيرة في شارع الشهداء بمدينة غزة.
-
أخبار متعلقة
-
منظمات إنسانية تدعو لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في غزة
-
شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة
-
الإمارات تدعم غزة بـ 301 قافلة وأكثر من 122 ألف طن مساعدات ضمن "الفارس الشهم 3"
-
الهلال الأحمر الفلسطيني يسيّر 9 شاحنات مستلزمات طبية إلى غزة
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة
-
إندونيسيا تستعد لإرسال جنودها لحفظ السلام في غزة خلال أسبوعين
-
الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية
-
مستوطنون يحرقون مسجدا ويخطون شعارات عنصرية غرب نابلس