الأربعاء 2026-02-25 12:21 ص

استشهاد مسن برصاص مسيرة للاحتلال بمدينة غزة

"الوطنية لإدارة غزة" تدعو لتمكينها الكامل لتولي المسؤوليات
غزة
 
الثلاثاء، 24-02-2026 11:59 م

الوكيل الإخباري-    استشهد مسن فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في شارع الشهداء غرب مدينة غزة.

اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن مواطنا (67 عام)، وهو نازح استشهد برصاصة في الصدر من طائرة مسيرة في شارع الشهداء بمدينة غزة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المفرق

أخبار محلية مسجد المفرق الكبير يتبوأ مكانة روحانية في نفوس أبناء المحافظة

جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان

أخبار محلية جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان

"الوطنية لإدارة غزة" تدعو لتمكينها الكامل لتولي المسؤوليات

فلسطين استشهاد مسن برصاص مسيرة للاحتلال بمدينة غزة

فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا الى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

امطار غزيرة قادمة على هذه المناطق

الطقس تفاصيل المنخفض الجديد والامطار القادمة الى الأردن

أمانة عمّان: كميات الأمطار التي تساقطت الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد

الأمن العام يقيم خيما رمضانية لإفطار المسافرين في عدد من المراكز الحدودية

أخبار محلية الأمن العام يقيم خيما رمضانية لإفطار المسافرين في عدد من المراكز الحدودية



 






الأكثر مشاهدة