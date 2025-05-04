الأحد 2025-05-04 04:10 م
 

استشهاد معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال

الأسير محيي الدين فهمي سعيد نجم رحمه الله
الأسير محيي الدين فهمي سعيد نجم رحمه الله
 
الأحد، 04-05-2025 02:53 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، عن استشهاد المعتقل الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محيي الدين فهمي سعيد نجم من مدينة جنين، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، إن نجم معتقل منذ 8-8-2023، علمًا بأنه أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 19 عامًا، ليُضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة. وهو متزوج وأب لستة من الأبناء، وأسير سابق.

وأوضح البيان أنه تعرض لجريمة طبية من خلال حرمانه الكلي من العلاج، حيث كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة، وقد أُجريت له زيارة في تاريخ العاشر من آذار الماضي في سجن (النقب)، وخلالها كُشف عن تراجع كبير في وضعه الصحي، فلم يعد يقوى على الحركة، ويتنقل بصعوبة كبيرة، وبعد عدة تدخلات جرى نقله لإجراء فحوص طبية، وفي حينه لم يتم إبلاغه بتفاصيل حالته الصحية.

وأكّدا، أن الاحتلال ارتكب جريمة مركبة بحقه، من خلال استمرار اعتقاله إداريًا على مدار أكثر من عامين، وحرمانه من العلاج والرعاية الصحية، وهو واحد من بين مئات الأسرى المرضى الذين يواجهون عمليات قتل بطيء في سجون الاحتلال الإسرائيلي وبشكل ممنهج.

بترا
 
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