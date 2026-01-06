استشهاد مواطن فلسطيني برصاص مسيرة للاحتلال في خان يونس

وبحسب مصادر فلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال 3 صيادين من بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وصادرت مراكبهم.
كما اعتقلت قوات الاحتلال صيادين اثنين بعد إطلاق زوارق الاحتلال النار على مراكبهم قبالة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
