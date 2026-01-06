الثلاثاء 2026-01-06 02:21 م

استشهاد مواطن فلسطيني برصاص مسيرة للاحتلال في خان يونس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
الثلاثاء، 06-01-2026 12:43 م

الوكيل الإخباري-    استشهد مواطن فلسطيني بنيران مسيرات الاحتلال في مناطق انتشار الاحتلال شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال 3 صيادين من بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وصادرت مراكبهم.


كما اعتقلت قوات الاحتلال صيادين اثنين بعد إطلاق زوارق الاحتلال النار على مراكبهم قبالة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

 
 


