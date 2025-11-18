الثلاثاء 2025-11-18 01:53 م
 

استشهاد نحو 98 معتقلا من غزة في السجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

ارشيفية
 
الثلاثاء، 18-11-2025 01:02 م
الوكيل الإخباري-   وثّقت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل استشهاد ما لا يقل عن 98 معتقلا من غزة في السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وتعتبر المنظمة أن الأعداد المُعلنة لا تمثل الحقيقة كاملة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الوصول إلى المعلومات، خصوصا المتعلقة بالمعتقلين القادمين من قطاع غزة.
 
 
