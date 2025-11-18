استشهاد نحو 98 معتقلا من غزة في السجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

01:02 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754249 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وثّقت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل استشهاد ما لا يقل عن 98 معتقلا من غزة في السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. اضافة اعلان





وتعتبر المنظمة أن الأعداد المُعلنة لا تمثل الحقيقة كاملة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الوصول إلى المعلومات، خصوصا المتعلقة بالمعتقلين القادمين من قطاع غزة.