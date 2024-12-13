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استشهاد 10فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

غزة
غزة
الجمعة، 13-12-2024 04:08 م

الوكيل الإخباري-   استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

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كما استشهد أربعة فلسطينيين بقصف إسرائيلي، استهدف مجموعة من المواطنين في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة،


واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب المجمع الإيطالي بحي النصر غربي مدينة غزة.


وأصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

 
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