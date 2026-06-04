استشهاد 10 فلسطينيين في غزة جراء غارات إسرائيلية

الوكيل الإخباري- قال مسؤولون في مجال الصحة إن غارات إسرائيلية أدّت إلى استشهاد عشرة فلسطينيين على الأقل، بينهم خمسة من أسرة واحدة، بهجمات منفصلة على قطاع غزة الخميس.

اضافة اعلان