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استشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة

قصف على غزة
قصف على غزة
الأحد، 15-12-2024 10:53 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد ،إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في بيت حانون شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان


كما استشهد أربعة فلسطينيين و أصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وكذلك استشهد ثلاثة أشقاء إثر استهداف الاحتلال لمنزلهم في حي الزيتون جنوب شرق غزة .

و أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح في قصف مروحي إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في منطقة البصة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

بترا
 
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