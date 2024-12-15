استشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة

كما استشهد أربعة فلسطينيين و أصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وكذلك استشهد ثلاثة أشقاء إثر استهداف الاحتلال لمنزلهم في حي الزيتون جنوب شرق غزة .
و أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح في قصف مروحي إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في منطقة البصة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
بترا
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