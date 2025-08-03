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استشهاد 119 فلسطينياً في قطاع غزة

غزة
غزة
 
الأحد، 03-08-2025 04:30 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 119 فلسطينيا وإصابة 866 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وأشار التقرير اليومي للوزارة إلى أن العديد من الضحايا لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض أو في الشوارع، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة بالغة في الوصول إليهم.


وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 تشرين الأول 2023، لتصل إلى 60839 شهيدا و149588 إصابة، بعد إضافة 290 شهيدا تم استكمال بياناتهم واعتمادها من قبل اللجنة القضائية المختصة بمتابعة ملفات التبليغات والمفقودين.

 
 
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