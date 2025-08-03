استشهاد 119 فلسطينياً في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 119 فلسطينيا وإصابة 866 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وأشار التقرير اليومي للوزارة إلى أن العديد من الضحايا لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض أو في الشوارع، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة بالغة في الوصول إليهم.