 
الثلاثاء 2024-11-12 11:58 ص
 

استشهاد 12,061 طالب منذ بداية العدوان على غزة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 12-11-2024 10:53 ص
الوكيل الإخباري-  قالت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، إن 12,061 طالبا استُشهدوا و19,467 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة.اضافة اعلان


وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 11,946، والذين أصيبوا 18,858، فيما استُشهد في الضفة 115 طالبا وأصيب 609 آخرون، إضافة إلى اعتقال 466.

وأشارت إلى أن 564 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 3729 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 153 في الضفة.

ولفتت إلى أن 441 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، و 126 مدرسة للقصف والتخريب، و77 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 91 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأكدت التربية أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

وأشارت إلى أن اقتحامات الاحتلال المتكررة لمحافظتي جنين وطولكرم تسببت في ترويع الطلبة في مدارسهم.

وفا
 
gnews

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