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استشهاد 16 شخصًا من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 04-04-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري-   استُشهد 16 شخصًا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي المنارة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الجمعة.اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جثامين الشهداء وصلت إلى مستشفى "الأوروبي" في خان يونس، إثر قصف منزل عائلة "العقاد" في حي المنارة جنوب المدينة، وهم:

1- معاذ محمد العقاد
2- إبراهيم محمد العقاد
3- محمد معاذ العقاد
4- أسماء معاذ العقاد
5- عبد الحميد إبراهيم العقاد
6- عبد الله إبراهيم العقاد
7- عبد الرحمن معاذ محمد العقاد
8- بسمة معاذ محمد العقاد
9- رشا محمد العقاد
10- سعد معاذ العقاد
11- بنان معاذ محمد العقاد
12- مريم معاذ العقاد
13- فاطمة معاذ محمد العقاد
14- عائشة إبراهيم محمد العقاد
15- شيماء إبراهيم محمد العقاد
16- هدى إبراهيم محمد العقاد

وأفادت مصادر طبية اليوم الجمعة، باستشهاد 23 شخصًا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي المنارة جنوب خان يونس، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، استُشهدت مواطنة وزوجها في قصف إسرائيلي استهدف شمال المدينة، كما تم انتشال جثمان شهيد آخر جراء قصف في محيط منزله شمال شرق المدينة.

وفي مدينة غزة، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على حي الشجاعية وحي التفاح شرق المدينة، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف استهدف نازحين في سوق الجمعة بحي الشجاعية.


روسيا اليوم
 
gnews

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