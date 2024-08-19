استشهاد 169 صحفيا في غزة منذ بداية العدوان

وكانت أعلنت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق اليوم استشهاد الصحفي إبراهيم محارب، بعد العثور على جثمانه قرب مدينة حمد شمال غرب خان يونس.
وفُقدت آثار محارب بعد استهداف قوات الاحتلال مجموعة من الصحفيين بمدينة حمد، أمس الأحد.
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