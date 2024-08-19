استشهاد 169 صحفيا في غزة منذ بداية العدوان

الوكيل الإخباري- أعلنت حكومة غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 169 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وكانت أعلنت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق اليوم استشهاد الصحفي إبراهيم محارب، بعد العثور على جثمانه قرب مدينة حمد شمال غرب خان يونس.