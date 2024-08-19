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استشهاد 169 صحفيا في غزة منذ بداية العدوان

جانب من تشييع الصحفيين
جانب من تشييع الصحفيين في غزة
الإثنين، 19-08-2024 12:50 م

الوكيل الإخباري- أعلنت حكومة غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 169 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وكانت أعلنت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق اليوم استشهاد الصحفي إبراهيم محارب، بعد العثور على جثمانه قرب مدينة حمد شمال غرب خان يونس.


وفُقدت آثار محارب بعد استهداف قوات الاحتلال مجموعة من الصحفيين بمدينة حمد، أمس الأحد.

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