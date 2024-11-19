استشهاد 171 طفلا بالضفة على يد الاحتلال والمستوطنين

06:40 م

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة غارديان البريطانية عن بيانات أممية أن القوات الإسرائيلية والمستوطنين قتلوا 171 طفلا فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. اضافة اعلان





ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم اليونيسيف في فلسطين أن الأطفال يستشهدون ويصابون بشكل منتظم بالضفة الغربية، وغالبا بالذخيرة الحية.