استشهاد 171 طفلا بالضفة على يد الاحتلال والمستوطنين

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم اليونيسيف في فلسطين أن الأطفال يستشهدون ويصابون بشكل منتظم بالضفة الغربية، وغالبا بالذخيرة الحية.
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