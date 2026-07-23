استشهاد 20 فلسطينيا على يد المستوطنين منذ مطلع العام الحالي

06:58 م

الوكيل الإخباري- استُشهد 20 فلسطينيا على يد المستوطنين منذ بداية العام الحالي وفق ما وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. اضافة اعلان





وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الخميس، إن ارتفاع عدد الشهداء مقارنة بالعامين الماضيين، يشير إلى تصاعد استهداف الفلسطينيين الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، لافتة إلى أنها وثقت خلال عام 2024 استشهاد 11 فلسطينيا على يد المستوطنين، و14 خلال عام 2025 كاملا.



وأشارت إلى أن محافظة رام الله والبيرة سجلت أعلى عدد من الشهداء، بواقع 12 شهيدا، مما يشكل 56% من إجمالي عدد الشهداء، تلتها محافظة نابلس بـ 3 شهداء، ثم محافظتا الخليل والقدس بواقع شهيدين لكل منهما، فيما سجلت محافظة سلفيت شهيدا واحدا.



وأكدت الهيئة أن ارتفاع أعداد الشهداء خلال العام الحالي يعكس تصاعد وتيرة الهجمات في المناطق المحاذية للبؤر الاستيطانية الرعوية والطرق الاستعمارية، التي تشكل بيئة داعمة لاعتداءات المستوطنين، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر العنف والإرهاب.



ولفتت إلى أن إطلاق النار شكل الوسيلة الرئيسة للقتل، حيث استشهد 16 فلسطينيا برصاص المستوطنين، إضافة إلى شهيدين نتيجة الاعتداء والمطاردة، وشهيد بسبب استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وآخر نتيجة نوبة قلبية أثناء هجوم المستعمرين، مما يؤكد تنوع وسائل الاعتداء، واتساع دائرة الإرهاب.





