الأربعاء 2025-07-16 01:51 م
 

استشهاد 20 فلسطينيا عند مركز توزيع المساعدات في خان يونس

فلسطينيون يجمعون ما تبقى من إمدادات الإغاثة من مركز توزيع المساعدات في غزة
فلسطينيون يجمعون ما تبقى من إمدادات الإغاثة من مركز توزيع المساعدات في غزة
 
الأربعاء، 16-07-2025 11:51 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مؤسسة غزة الإنسانية إن 20 شخصا "لقوا حتفهم" عند نقطة توزيع مساعدات في خان يونس، جنوب قطاع غزة الأربعاء.اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر عن المؤسسة، المدعومة أميركيا وإسرائيليا إنه وفق المعلومات المتوفرة ، "قضى 19 من الضحايا دهسا"، بينما توفي شخص واحد طعنا، وسط التدافع وحالة من الفوضى الخطيرة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت استشهاد نحو 613 فلسطينيا حول نقاط توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، وبالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية في القطاع.
 
 
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