استشهاد 20 فلسطينيا عند مركز توزيع المساعدات في خان يونس

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة، المدعومة أميركيا وإسرائيليا إنه وفق المعلومات المتوفرة ، "قضى 19 من الضحايا دهسا"، بينما توفي شخص واحد طعنا، وسط التدافع وحالة من الفوضى الخطيرة.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت استشهاد نحو 613 فلسطينيا حول نقاط توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، وبالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية في القطاع.
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