استشهاد 20 فلسطينيا في غزة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل إنّ "غارات الاحتلال لم تتوقف رغم إعلان التهدئة، بل إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه بحقّ المواطنين في كل مناطق القطاع"، مما أسفر عن "سقوط 20 شهيدا". ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ الأحد.
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