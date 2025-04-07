استشهاد 209 صحفيا منذ بدء العدوان على قطاع غزة

09:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/726550 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالمجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال فجر الاثنين، باستهداف خيمة مخصصة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد الصحفيين أحمد منصور وحلمي الفقعاوي، وإصابة الصحفيين أحمد الأغا، محمود عوض، محمد فايق، عبد الله العطار، ماجد قديح، وإيهاب البرديني بجروح خطيرة. اضافة اعلان





وأوضحت النقابة، في بيان صادر عن لجنة الحريات، أنه مع ارتقاء الزميلين منصور والفقعاوي، يرتفع عدد شهداء الصحفيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023 إلى 209 صحفيين، وفق ما وثقته اللجنة.



وأشار البيان إلى أن شهر آذار الماضي شهد تصعيدًا خطيرًا ضد الصحفيين، تمثل في استشهاد 7 منهم في قطاع غزة، بينهم 6 خلال تغطيتهم الميدانية وواحد داخل منزله، إضافة إلى استشهاد 8 من أفراد عائلات الصحفيين خلال استهداف مباشر لأبنائهم الصحفيين.



وفي القدس المحتلة، وثّقت النقابة 11 استدعاءً للتحقيق مع صحفيين، بالإضافة إلى إصدار 11 قرارًا بالإبعاد عن محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، في سياق سياسة التضييق الممنهجة لمنع التغطية الصحفية للانتهاكات الإسرائيلية.