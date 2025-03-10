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استشهاد 3 أشقاء جراء استهداف الاحتلال وسط قطاع غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 10-03-2025 08:02 م

الوكيل الإخباري-   استشهد ثلاثة فلسطينيين أشقاء بعد عصر اليوم الاثنين، بقصف طائرة مسيرة مجموعة فلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت الأشقاء الثلاثة شرق مخيم البريج، ما أسفر عن استشهادهم.

 
 
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