استشهاد 3 أشقاء جراء استهداف الاحتلال وسط قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة فلسطينيين أشقاء بعد عصر اليوم الاثنين، بقصف طائرة مسيرة مجموعة فلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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