الجمعة 2026-02-27 08:17 م

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

قرابة 72 ألف شهيد في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023
غزة
 
الجمعة، 27-02-2026 07:10 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة إلى ثلاثة شهداء، حيث ارتقى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالا، فيما استشهد آخر وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف استهدف خيمة للنازحين في خان يونس جنوبي القطاع.

ويأتي ذلك بعد استشهاد فلسطيني أربعيني اليوم برصاص الاحتلال في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا .

 
 


