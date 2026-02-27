استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

ويأتي ذلك بعد استشهاد فلسطيني أربعيني اليوم برصاص الاحتلال في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا .
