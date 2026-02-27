استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة إلى ثلاثة شهداء، حيث ارتقى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالا، فيما استشهد آخر وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف استهدف خيمة للنازحين في خان يونس جنوبي القطاع.

