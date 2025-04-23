استشهاد 3 فلسطينيين بينهم صحفي في غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الصحفي سعيد أبو حسنين استشهد رفقة زوجته وابنته، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على شارع "البيئة" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ 7 نشرين الأول 2023 حتى الأربعاء، إلى 51,305 شهداء و117,096 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.
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