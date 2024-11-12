استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 11 في قصف استهدف منزلا في النصيرات

يأتي ذلك ضمن موجة من القصف المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع، والتي أسفرت في وقت سابق فجر اليوم عن استشهاد خمسة فلسطينيين آخرين وإصابة عدد من المدنيين.
وفا
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