 
الثلاثاء 2024-11-12 11:58 ص
 

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 11 في قصف استهدف منزلا في النصيرات

قصف على النصيرات
قصف على النصيرات
الثلاثاء، 12-11-2024 10:00 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت مصادر طبية بأن مستشفى العودة في النصيرات استقبل، اليوم الثلاثاء، جثامين ثلاثة شهداء و11 مصابًا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الرحمة بمنطقة المخيم الجديد غرب النصيرات وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


يأتي ذلك ضمن موجة من القصف المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع، والتي أسفرت في وقت سابق فجر اليوم عن استشهاد خمسة فلسطينيين آخرين وإصابة عدد من المدنيين.

وفا
 
gnews

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