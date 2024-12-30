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استشهاد 4 أسرى من غزة في سجون الاحتلال

غزة
غزة
الإثنين، 30-12-2024 07:03 م

الوكيل الإخباري-    أعلن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عن استشهاد أربعة أسرى من قطاع غزة في سجون الاحتلال.

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وقالا في بيان مشترك اليوم الاثنين، إن الشهداء هم محمد عكه (44 عاما)، وسمير الكحلوت (52 عاما)، وزهير الشريف (58 عاما)، ومحمد لبد (57 عاما)، ليرتفع عدد الشهداء المعلن عنهم خلال 24 ساعة الماضية إلى خمسة.

 
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