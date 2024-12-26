استشهاد 4 رضع بسبب البرد خلال 72 ساعة في غزة

وأشارت مصادر طبية إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات أدى إلى حالات مرضية جديدة بين الأطفال في غزة.
وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ447 على التوالي، شن مئات الغارات، والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة؛ لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.
-
أخبار متعلقة
-
حماس تدين العدوان الصهيوني على اليمن
-
قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
-
45,399 شهيد في غزة و 107,940 جريح منذ بدء العدوان
-
اعتقال 15 فلسطينيا بالضفة واقتحام مقام النبي يوسف بنابلس
-
"الصحفيين الفلسطينيين" تطالب بحماية دولية لمنتسبيها في غزة
-
المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى
-
استشهاد 5 صحفيين باستهداف الاحتلال لهم وسط غزة
-
5 شهداء و20 مصابا بقصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون بغزة