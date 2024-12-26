 
الخميس 2024-12-26 08:51 م
 

استشهاد 4 رضع بسبب البرد خلال 72 ساعة في غزة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 26-12-2024 08:42 م
الوكيل الإخباري-   استشهد رضيع في قطاع غزة، الخميس، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة، وهو الرضيع الرابع الذي يستشهد من البرد خلال 72 ساعة.اضافة اعلان


وأشارت مصادر طبية إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات أدى إلى حالات مرضية جديدة بين الأطفال في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ447 على التوالي، شن مئات الغارات، والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة؛ لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 
gnews

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