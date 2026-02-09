الإثنين 2026-02-09 01:08 م

استشهاد 4 فلسطينيين بعد زعم إسرائيل خروجهم من نفق في رفح

الإثنين، 09-02-2026 11:18 ص
الوكيل الإخباري-  قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين إنه استهدف أربعة فلسطينيين؛ ما أدى إلى استشهادهم، بعد زعمه بخروجهم من نفق في رفح في جنوب قطاع غزة، متهما هؤلاء بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين.اضافة اعلان


وذكر جيش الاحتلال في بيان أن "أربعة مسلحين خرجوا قبل قليل من نفق وأطلقوا النار على جنودنا وقتلتهم قواتنا "، متحدثا عن "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار".
 
 


