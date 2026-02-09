استشهاد 4 فلسطينيين بعد زعم إسرائيل خروجهم من نفق في رفح

وذكر جيش الاحتلال في بيان أن "أربعة مسلحين خرجوا قبل قليل من نفق وأطلقوا النار على جنودنا وقتلتهم قواتنا "، متحدثا عن "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار".
