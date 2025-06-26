استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل برصاص الاحتلال والمستوطنين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا وأصيب سبعة آخرون بالرصاص الحي، في هجوم مسلح شنّه عشرات المستوطنين المتطرفين بمساندة من قوات الاحتلال على بلدة كفر مالك، وسط تنديد شعبي ورسمي بهذا التصعيد الخطير.
وفي جنين، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر الخميس، باستشهاد الطفل ريان تامر حوشية (15 عاماً) بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بشكل مباشر خلال اقتحام بلدة اليامون، ما أدى إلى استشهاده على الفور، حيث جرى نقله إلى مركز اليامون الطبي وقد فارق الحياة.
وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعداً في الاعتداءات اليومية للمستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال، في وقت تحذر فيه مؤسسات حقوقية من تفشي سياسة الإفلات من العقاب واستهداف المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال.
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