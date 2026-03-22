استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف للاحتلال استهدف وسط قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة قرب دوار أبو صرار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

