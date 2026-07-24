استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيلي في إطلاق نار جنوب غرب نابلس

09:42 ص

الوكيل الإخباري- استشهد 4 فلسطينيين، الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل جنوب غرب نابلس، فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار قرب مستوطنة حفات جلعاد. اضافة اعلان





وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 أشخاص آخرين أُصيبوا برصاص الاحتلال، ثلاثة منهم حالتهم حرجة، خلال التصدي لهجوم مستوطنين على البلدة.



وكان مستوطنون قد هاجموا منازل الفلسطينيين في بلدة تل، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاهها.



وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه منذ بداية العام الحالي، استشهد 86 فلسطينيا في محافظات الضفة الغربية، بينهم 21 برصاص المستوطنين.











