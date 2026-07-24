الجمعة 2026-07-24 10:28 ص

استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيلي في إطلاق نار جنوب غرب نابلس

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال جنوب غرب نابلس
استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال جنوب غرب نابلس
 
الجمعة، 24-07-2026 09:42 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد 4 فلسطينيين، الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل جنوب غرب نابلس، فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار قرب مستوطنة حفات جلعاد.اضافة اعلان


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 أشخاص آخرين أُصيبوا برصاص الاحتلال، ثلاثة منهم حالتهم حرجة، خلال التصدي لهجوم مستوطنين على البلدة.

وكان مستوطنون قد هاجموا منازل الفلسطينيين في بلدة تل، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاهها.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه منذ بداية العام الحالي، استشهد 86 فلسطينيا في محافظات الضفة الغربية، بينهم 21 برصاص المستوطنين.
 
 


gnews

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استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال جنوب غرب نابلس

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