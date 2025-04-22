استشهاد 4 في قصف للاحتلال على بني سهيلا شرق خان يونس

08:22 م

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الوكيل الإخباري- استشهد 4 فلسطينيين، الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





وقصفت طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في بلدة بني سهيلا، ما أدى لاستشهاد كل من: سامي سالم النجار، ومحمد أكرم أبو عاصي، ومنذر علي أبو عاصي، وخليل رضا النجار.



ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51,266 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,991 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.