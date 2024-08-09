استشهاد 44 معتقلا فلسطينيا أثناء احتجازهم لدى جيش الاحتلال

الوكيل الإخباري- افادت صحيفة "وول ستريت جورنال" ان 44 معتقلاً فلسطينياً استشهدوا أثناء احتجازهم لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و2 يوليو/تموز الماضيين.



وأضافت الصحيفة أن "هناك 16 حالة وفاة إضافية في السجون التي تُدار بشكل منفصل عن المرافق العسكرية".