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استشهاد 44 معتقلا فلسطينيا أثناء احتجازهم لدى جيش الاحتلال

معتقلات جيش الاحتلال
معتقلات جيش الاحتلال الاسرائيلي




 

الجمعة، 09-08-2024 12:29 م

الوكيل الإخباري-   افادت صحيفة "وول ستريت جورنال" ان 44 معتقلاً فلسطينياً استشهدوا أثناء احتجازهم لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و2 يوليو/تموز الماضيين.


وأضافت الصحيفة أن "هناك 16 حالة وفاة إضافية في السجون التي تُدار بشكل منفصل عن المرافق العسكرية".

gnews

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