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استشهاد 5 صحفيين باستهداف الاحتلال لهم وسط غزة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 26-12-2024 07:28 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت قناة "القدس اليوم" استشهاد 5 من صحفييها، فجر اليوم الخميس، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت عربة البث الخارجي التابعة للقناة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع غارات جوية في مناطق مختلفة من القطاع.

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ونعت القناة، في بيان، الصحفيين الخمسة، وهم فيصل أبو القمصان وأيمن الجدي وإبراهيم الشيخ خليل وفادي حسونة ومحمد اللدعة.


وقالت القناة إن الخمسة تم اغتيالهم  "أثناء تأديتهم واجبهم الصحفي والإنساني"، واصفة الحادث بأنه "جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين".


 

الجزيرة

 
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