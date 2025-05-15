استشهاد 5 فلسطينيين في طمون جنوب طوباس

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اختطفت جثامين الشهداء.
وكانت قوات خاصة إسرائيلية، قد تسللت إلى بلدة طمون وحاصرت منزلا قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة وتبدأ بإطلاق الرصاص وقذائف "الإنيىجا" باتجاه الشبان المحاصرين.
-
أخبار متعلقة
-
القطاع الصحي في غزة ينهار .. المستشفى الأوروبي خارج الخدمة
-
214 شهيدا صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام منذ الحرب على غزة
-
في ذكرى النكبة الـ77 .. بيان شديد اللهجة من الجامعة العربية
-
لابيد: لا أعتقد أن لدى الحكومة الإسرائيلية القدرة على القضاء على حماس
-
للمرة الأولى .. إسرائيل تلغي قرارًا بالإخلاء غرب القطاع
-
39 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
-
عملية جديدة في الضفة .. مستوطنة قتيلة وجريح في حالة حرجة
-
الجيش الإسرائيلي: عملية سلفيت الرابعة بالمنطقة ذاتها في أشهر