الخميس 2025-05-15 01:16 م
 

استشهاد 5 فلسطينيين في طمون جنوب طوباس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الخميس، 15-05-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري-    استشهد خمسة فلسطينيين اليوم الخميس، بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل في بلدة طمون، جنوب مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

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وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اختطفت جثامين الشهداء.


وكانت قوات خاصة إسرائيلية، قد تسللت إلى بلدة طمون وحاصرت منزلا قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة وتبدأ بإطلاق الرصاص وقذائف "الإنيىجا" باتجاه الشبان المحاصرين.

 
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