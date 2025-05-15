استشهاد 5 فلسطينيين في طمون جنوب طوباس

الوكيل الإخباري- استشهد خمسة فلسطينيين اليوم الخميس، بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل في بلدة طمون، جنوب مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

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وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اختطفت جثامين الشهداء.