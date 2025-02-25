استشهاد 6 أطفال في غزة بسبب البرد القارس

الوكيل الإخباري- قال المدير العام في وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش، إن 6 أطفال من القطاع استشهدوا في ظل موجة البرد القارس التي لا زالت تجتاح القطاع خلال الآونة الأخيرة.

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وذكر في تصريح اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الأطفال الذين قضوا بسبب موجات البرد منذ بداية فصل الشتاء بلغ 15 طفلا، مشيرا إلى أن مستشفيات قطاع غزة وعلى وجه الخصوص مستشفيات الأطفال باتت غير قادرة على التعامل مع الحالات التي تصل إليها من مضاعفات البرد، إما بسبب تدمير الاحتلال لها أو تدمير المرافق والتجهيزات بداخلها.



وأشار البرش إلى أن الاحتلال لم يلتزم بالبروتوكولات الإنسانية منها إدخال التجهيزات الطبية ووسائل التدفئة والخيام والبيوت المتنقلة.



إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، وقرى قبيا والنبي صالح شمال غرب، وحي أم الشرايط في مدينة البيرة.