استشهاد 6 أطفال في غزة بسبب البرد القارس

وذكر في تصريح اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الأطفال الذين قضوا بسبب موجات البرد منذ بداية فصل الشتاء بلغ 15 طفلا، مشيرا إلى أن مستشفيات قطاع غزة وعلى وجه الخصوص مستشفيات الأطفال باتت غير قادرة على التعامل مع الحالات التي تصل إليها من مضاعفات البرد، إما بسبب تدمير الاحتلال لها أو تدمير المرافق والتجهيزات بداخلها.
وأشار البرش إلى أن الاحتلال لم يلتزم بالبروتوكولات الإنسانية منها إدخال التجهيزات الطبية ووسائل التدفئة والخيام والبيوت المتنقلة.
إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، وقرى قبيا والنبي صالح شمال غرب، وحي أم الشرايط في مدينة البيرة.
وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال دمروا واجهات محال تجارية على مدخل مخيم الجلزون، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل في قبيا والنبي صالح وحي أم الشرايط بالمدينة وسط إطلاق كثيف للنيران.
كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.
-
أخبار متعلقة
-
أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يرسلون رسالة لنتنياهو
-
حماس تدين خطط الاحتلال في الأقصى خلال رمضان
-
شهيد و7 مصابين في نابلس
-
الاحتلال يهدم منزلا وخزان مياه في خان يونس
-
منسقة السلام بالشرق الأوسط: لن نسمح بتهجير الفلسطينيين
-
شهيد برصاص الاحتلال في نابلس
-
لماذا قبّل جندي إسرائيلي رأس جندي من القسام؟
-
حماس: تصريحات أبو مرزوق اجتزئت ولا تمثل الحركة