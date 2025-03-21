استشهاد 6 أطفال وإصابة آخرين بقصف على شقة سكنية في غزة

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الوكيل الإخباري- استشهد 6 أطفال، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في غزة. اضافة اعلان





وقصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ شقة سكنية في شارع الجرو، بحيّ التفاح شمال شرقيّ مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 أطفال وجرح عدد من الفلسطينيين.