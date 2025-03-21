استشهاد 6 أطفال وإصابة آخرين بقصف على شقة سكنية في غزة

وقصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ شقة سكنية في شارع الجرو، بحيّ التفاح شمال شرقيّ مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 أطفال وجرح عدد من الفلسطينيين.
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