استشهاد 64 فلسطينيا بينهم 17 أمام عيادة الخميس

11:39 م

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الوكيل الإخباري- أعلن الدفاع المدني في غزة الخميس استشهاد 64 فلسطينيا بينهم 17 قضوا في استهداف "نقطة طبية في مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة"، فيما أكد جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه استهدف مقاوما من حماس. اضافة اعلان





وأفاد مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير بأن غارة جوية استهدفت مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون خارج نقطة طبية في دير البلح صباحا.



وأكد المغير أن من بين الشهداء السبعة عشر ثمانية أطفال على الأقل.