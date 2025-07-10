استشهاد 64 فلسطينيا بينهم 17 أمام عيادة الخميس

وأفاد مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير بأن غارة جوية استهدفت مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون خارج نقطة طبية في دير البلح صباحا.
وأكد المغير أن من بين الشهداء السبعة عشر ثمانية أطفال على الأقل.
-
أخبار متعلقة
-
شهيدان و 19 إصابة في قصف للاحتلال على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
-
مواقع إسرائيلية: مقتل جندي إسرائيلي في خان يونس
-
يديعوت أحرونوت: نتنياهو تحدث مع سموتريتش أكثر من مرة خلال 24 ساعة
-
الأمم المتحدة: استمرار العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية سبب دمارًا هائلاً
-
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 229 شهيدا
-
نتنياهو: شرط وقف إطلاق النار الدائم في غزة هو نزع السلاح
-
الاحتلال يقتحم منزلَي منفذَي عملية غوش عتصيون
-
الأمم المتحدة: إدخال أول شحنة وقود لغزة منذ 130 يوما